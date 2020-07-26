موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ووكرز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، في ختام جولات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق

عصام الشوالي.

تكمن أهمية المباراة في أنها ستحدد من سيحتل المركز الرابع، وبالتبعية يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد منافسة شرسة على مدار هذا الموسم، حيث لم يخرج ليستر سيتي من المراكز الأربعة الأولى منذ بداية الموسم، لكن بعد العودة من توقف فيروس كورونا تراجعت النتائج، عكس اليونايتد، الذي عاد بقوة ولم يخسر على صعيد الدوري.

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يدخل مانشستر يونايتد المباراة تحت قيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير من أجل الفوز أو التعادل حتى

يضمن الشياطين الحمر مقعدًا في المربع الذهبي، والتواجد في دوري أبطال أوروبا خلال العام المقبل، بعد أن عاش المانيو أوقاتا متقبلة مع سولشاير حتى بدأ الفريق في الانسجام بعد فترة التوقف التي طالت جميع الدوريات بسبب وباء فيروس كورونا.

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، متساويًا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد، حيث سيلعب أمام نظيره وولفرهامبتون، ولديه طموح كبير في الفوز من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال أيضًا.

بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بعدما فاز في 18 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 11 مباراة.

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