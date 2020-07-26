محمد صلاح: على مرتضى منصور محاسبة فاروق جعفر

أكد محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن تصريحات فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء الأسبق، أساءت للجميع من دون أن يشعر.

كان فاروق جعفر ادعى أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 بالمجاملات التحكيمية، كما أكد أن الأندية المصرية في فترة الثمانينات كان الحكام يجاملونها بمنحها ركلات جزاء أو طرد للاعبي المنافسين.

وقال محمد صلاح، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "TEN": "تصريحات فاروق جعفر أساءت للجميع من أول منتخب مصر حتى الزمالك وهو لم يشعر، معنى ذلك أنك اشتركت في جريمة، على أيامنا كان لا يجلس أحد مع الحكام سوى إداري الفريق".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "يجب أن

يتم محاسبة فاروق جعفر من قبل مرتضى منصور، كيف يتحدث عن الزمالك بهذا الشكل في قناة النادي".

وأوضح: "كنت لاعبًا في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقونها، أطلب من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، التدخل من أجل إزالة الاحتقان بين الجماهير، كما أطلب من أشرف صبحي ورئيس الزمالك بالتدخل لإبعاد فاروق عن المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة، من أجل تهدئة الأجواء".