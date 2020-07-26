اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض ثالث مبارياته الودية، أمام نظيره وادي دجلة، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الممتاز.

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لعودة النشاط الكروي، وخوض

غمار منافسات بطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بعد أن خاض الأبيض وديتين أمام سموحة وبيراميدز على الترتيب، فاز بالأولى بخماسية مقابل هدف، بينما خسر الثانية بهدف دون رد.

 

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية:

 تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية في الخامسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية .

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة:

Advertisements

ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية، منقولة بشكل حصري عبر قناتي الزمالك الرسمية وON TIME SPORTS.

 

اقرأ أيضًا:

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ونيوكاسل اليوم في والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا