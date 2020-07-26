موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية اليوم والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض ثالث مبارياته الودية، أمام نظيره وادي دجلة، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لعودة النشاط الكروي، وخوضغمار منافسات بطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بعد أن خاض الأبيض وديتين أمام سموحة وبيراميدز على الترتيب، فاز بالأولى بخماسية مقابل هدف، بينما خسر الثانية بهدف دون رد.
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية:
تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية في الخامسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة:
ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية، منقولة بشكل حصري عبر قناتي الزمالك الرسمية وON TIME SPORTS.
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