تدشين منطقة الميني فوتبول في الإسماعيلية بحضور رئيس اتحاد اللعبة

دشن رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أحمد سمير سليمان فى حضور العقيد هشام الفقي نيابة عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الخالق رئيس منطقة الاسماعيلية، رياضة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات وبحضور وفد من الاتحاد فكري صالح رئيس اللجنه الفنية بالإتحاد والكابتن محمد الخضري مقرر لجنة المسابقات بالإتحاد والاستاذ أسامة سيد مقرر لجنة التسويق والاستاذ أحمد رسلان مقرر لجنة العلاقات العامة بالإتحاد وتم إعلان تشكيل مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول برئاسة أحمد عبد الخالق وأعضاء مجلس إدارة منطقة الميني فوتبول بالإسماعيلية

إسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة و المدير الفني للمنطقة

والأستاذ محمد جاد المدير التنفيذي والأستاذ حسن الخباز أمين الصندوق والدكتور ناصر هريدي المشرف العام على اللجنة الطبية والكابتن خالد عزب المشرف العام على لجنة شئون العضوية والكابتن علي بدوي المشرف العام على لجنة المسابقات والكابتن سيد فتحي المشرف العام على لجنة الحكام والاستاذة نانسي القاضي المشرف العام على اللجنة الاعلامية للمنطقة. وقد حضر الحفل عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب وقدامي اللاعبين والشخصيات العامة والصحفية علي رأسهم الأستاذ خالد لطفي الصحفي الكبير وأحد مؤسسي منطقة الميني فوتبول بالمحافظة.

وأشرف خاطر ممثل نادي كهرباء القصاصين والكابتن عاطف فرج ممثل نادي منشية الشهداء وأشرف عبدالعظيم ممثل نادي السكة الحديد وحسني عبدالله وفريد عبدالرحمن من نادي الدواجن

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والكابتن عبدالكريم أحمد ممثل النادي النوبي والكابتن عاطف عبدالحميد

ممثل نادي التمساح والكابتن طلال السيد ممثل نادي المواني

والكابتن شريف عمارة ممثل نادي الإشراف والكابتن كامل عبدالله ممثل نادي القنطرة غرب والكابتن أحمد عطية ممثل نادي هيئة قناة السويس وقد أشاد رئيس الأتحاد أحمد سمير بالمجهود الكبير المبذول من الاستاذ سامي عبد الحليم وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظه للنهوض برياضة الميني فوتبول في الإسماعيلية وايضا الجهد الكبير الذي يقوم به الكابتن أحمد الخالق رئيس المنطقه لنشر رياضة الميني فوتبول وجذب شباب الإسماعيلية شباب وإناث وكذلك الجهد الذي قام به والسادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل تدشين المنطقه بهذة الصورة المتميزة والرائعه الجدير بالذكر أن الكابتن أحمد عبد الخالق رئيس منطقة الاسماعيلية من الأبطال الرياضيين في رياضة الكارتية وحقق بطولات سابقة واليوم يكمل الطريق في خدمة الرياضة في الميني فوتبول. كما توجه رئيس الإتحاد أحمد سمير بخالص التحية والشكر إلي معالي الوزير المحافظ شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وإلي سيادة العقيد هشام الفقي المستشار العسكري للمحافظة علي دعمهم لإطلاق وتدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية نظرا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذة الرياضة حيث ان هذة الرياضة من ضمن اهدافها البحث عن المواهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن عن الإرهاب والمخدرات في ظل ان الرياضة والكرة هي المتنفس والعشق الأول لأبناء محافظة

الإسماعيلية .وقام رئيس الاتحاد احمد سمير بإهداء سيادة العقيد هشام الفقي نسخة من الإصدار الأول لمجلة الاتحاد المصري للميني فوتبول وكذلك قام باهداء نسخة من المجلة ايضا للاستاذ سامي عبد الحليم .كما أعلن رئيس الإتحاد أحمد سمير عن وجود خمس فرق من الاسماعيلية بدء من انطلاق الدوري الأول للميني فوتبول مقسمة كالأتي بعد إنتهاء دوري المناطق فريق ممثل للمحافظة بالدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول وفريقان بدوري الدرجة الثانية وفريقان بدوري الدرجة الثالثة فوتبول وكذلك التحضير لاطلاق دورات التدريب للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول دفعة منهم لاتحاد الميني فوتبول بالإسماعيلية وأضاف أحمد سمير قائلا أننا اليوم جئنا محافظة الإسماعيلية لنعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار والممارسة بالمحافظة ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد بالإسماعيلية والتي تعتبر تربة خصبة لنجاح لعبة الميني فوتبول .

كما أعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة . للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر وقد تخلل حفل التدشين شرح كامل من رئيس الاتحاد أحمد سمير عن رياضة الميني فوتبول وقواعداها وأليات المرحله المقبله للسادة الحضور الذين حضروا حفل التدشين

وفي الختام توجة أحمد سمير بالشكر والتقدير للسادة الحضور وأعضاء مجلس إدارة المنطقة والسادة الإعلاميين الحضور متمنيا لهم التوفيق والنجاح في نشر اللعبة في محافظة الإسماعيلية واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.