تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام نيوكاسل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: كيتا، فينالدوم، فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، مينامينو

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل:

يكون موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت

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أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل:

ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في ختام جولات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق جواد بدة.

وأنهى ليفربول الموسم متوجًا بالدوري الإنجليزي، الأولى للمرة الأولى، منذ 30 عامًا برفقة مدربه الألماني يورجن كلوب، وحقق المطلوب قبل 7 أسابيع كاملة، وتوج باللقب على ملعب أنفيلد دون حضور الجماهير بسبب

يدخل ليفربول المباراة وعينه على تحقيق النقطة رقم 99 في الدوري الإنجليزي، وهو الذي يتصدر الترتيب في الوقت الراهن برصيد 96 نقطة من 37 مباراة، ويطمح لإنهاء الدوري عند الرقم 99 من النقاط.

أما نيوكاسل فضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الذي يدخل تلك المباراة على ملعبه سانت جيمس بارك محتلًا المركز الثالث عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

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