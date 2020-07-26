موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يواجه اليوم فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

يكون موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في ختام جولات الدوري

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الإنجليزي، اليوم الأحد، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق جواد بدة.

وأنهى ليفربول الموسم متوجًا بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا برفقة مدربه الألماني يورجن كلوب، وحقق المطلوب قبل 7 أسابيع كاملة، وتوج باللقب على ملعب أنفيلد دون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد

19، وذلك بعدما فاز على تشيلسي 5-3 في مباراة مثيرة.

يدخل ليفربول المباراة وعينه على تحقيق النقطة رقم 99 في الدوري الإنجليزي وهو الذي يتصدر الترتيب في الوقت الراهن برصيد 96 نقطة من 37 مباراة ويطمح لإنهاء الدوري عند الرقم 99 من النقاط.

أما نيوكاسل فضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو الذي يدخل تلك المباراة على ملعبه سانت جيمس بارك محتلا المركز الثالث عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

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