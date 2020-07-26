رياضة | ثنائي الأهلي يسخر من تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يسخر من تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر ثنائي النادي الأهلي وليد سليمان وسعد سمير من تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، والذي تحدث عن وجود مجاملات لمصر من قبل التحكيم في إفريقيا.

بدأت القصة عندما كتب علاء عزت الناقد الرياضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بدل ما ياخد حبه النفاق اليومية نسي .. وشرب حبة الصراحة".

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ورد وليد سليمان على تغريدة علاء عزت بوضع "إيموشن" ضحك، قبل أن يعلق سعد سمير قائلا: " ملكش حل طول عمرك".

وشهدت الساحة الرياضية حالة من الجدال الكبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب السابق بخصوص وجود مجاملات تحكيمية خلال فترة السبعينيات والثمانينات.

وقد قال جعفر بأن هناك بعض الأندية المصرية كانوا يتواصلون مع الحكم ومنحه بعض الهدايا مثل الملابس وغيرها، لتسهيل مهمتهم داخل الملعب.