رياضة | طنطا يخوض وديتين ضد الزمالك والحرس استعدادا للدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طنطا يخوض وديتين ضد الزمالك والحرس استعدادا للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، خوض وديتين إستعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث سيواجه ابناء السيد البدوي فريق الزمالك يوم 28 من الشهر الجاري ، ثم سيخوض مباراة ضد حرس الحدود في اليوم التالي 29، ضمن إستعدادات الفريق الطنطاوي لاستئناف مسابقة الدوري من جديد.

يذكر أن طنطا خاض وديتين ضد كلا من الإتحاد السكندري وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وإنبي وأنتهت بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن طنطا يستعد لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وذلك بعد قرار إتحاد الكرة بعودة المسابقات من جديد بعد إيقاق دام لأكثر من خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.