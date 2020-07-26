رياضة | الجماهير توافق على العودة للمدرجات في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجماهير توافق على العودة للمدرجات في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موافقة الجماهير الإماراتية على على عودة المشجعين لمدرجات كرة القدم عند استئناف مسابقة الدوري.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "البيان" الإماراتية ونشرت نتائجه اليوم الأحد، موافقة نسبة 58 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع على مقترح عودة الجماهير مقابل رفض 42 بالمئة.

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وأجرت "البيان" استطلاعا للرأي عبر موقعها الالكتروني وحسابها على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تحت عنوان: هل تؤيد عودة الجماهير إلى الملاعب مع انطلاق دوري الخليج العربي؟

وجاءت الإجابات عبر تويتر معبرة عن رغبة قطاع كبير من المشجعين للعودة مرة أخرى إلى المدرجات، حيث صوت 75.3 بالمئة من المشاركين لهذا المقترح بينما رفضه 24.7 بالمئة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر الموقع الالكتروني لصحيفة "البيان" رفض 60 بالمئة من المشاركين مقترح عودة الجماهير بينما وافق عليه 40 بالمئة.