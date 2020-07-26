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رياضة | كابيلو يتوقع تألق هازارد في الموسم القادم

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كابيلو يتوقع تألق هازارد في الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فابيلو كابيلو مدرب الأسبق عن سبب تراجع مستوى إيدين هازارد مع الفريق الملكي.

وجاء في تصريحات أدلى بها كابيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد لم يكن نفس اللاعب الذي كان في ، وتعرض لإصابات لمدة طويلة.. لم يندمج تماما (في إسبانيا)".

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وأضاف المدرب الإيطالي، الذي توج الريال تحت قيادته بلقب مرتين: "دائما كنت أعتبره لاعبا كبيرا، لكن مسؤولية اللعب في الريال ثقيلة، وتعثر هازارد تحت وطأة هذا العبء هذا الموسم.. بالتأكيد سيكون أفضل في الموسم المقبل".

وانضم هازارد إلى العملاق الإسباني قادما من نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بناء على عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 100 مليون يورو، ولكن اللاعب البالغ 29 عاما، لم يقدم ما كان منتظرا منه، وتراجع مستواه بشكل كبير مقارنة عما كان عليه في تشيلسي، الذي قاده للفوز بلقب الممتاز مرتين.

واكتفى هازارد بالمشاركة هذا الموسم في 21 مباراة فقط مع الريال في جميع المسابقات.

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