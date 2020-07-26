رياضة | رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يدشن منطقة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يدشن منطقة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول صحبة المستشار العسكري العقيد هشام الفقي نيابة عن المحافظ اللواء شريف بشارة وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الخالق رئيس منطقة الإسماعيلية رياضة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات وبحضور وفد من الاتحاد فكري صالح رئيس اللجنه الفنية بالاتحاد ومحمد الخضري مقرر لجنة المسابقات بالإتحاد وأسامة سيد مقرر لجنة التسويق وأحمد رسلان مقرر لجنة العلاقات العامة بالاتحاد.

وتم إعلان تشكيل مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول برئاسة أحمد عبد الخالق وأعضاء مجلس إدارة منطقة الميني فوتبول بالإسماعيلية إسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة والمدير الفني للمنطقة ومحمد جاد المدير التنفيذي وحسن الخباز أمين الصندوق والدكتور ناصر هريدي المشرف العام على اللجنة الطبية وخالد عزب المشرف العام على لجنة شئون العضوية والكابتن علي بدوي المشرف العام على لجنة المسابقات وسيد فتحي المشرف العام على لجنة الحكام ونانسي القاضي المشرف العام على اللجنة الاعلامية للمنطقة.

وقد حضر الحفل عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب وقدامى اللاعبين والشخصيات العامة والصحفية علي رأسهم خالد لطفي أحد مؤسسي منطقة الميني فوتبول بالمحافظة، وأشرف خاطر ممثل نادي كهرباء القصاصين والكابتن عاطف فرج ممثل نادي منشية الشهداء وأشرف عبدالعظيم ممثل نادي السكة الحديد وحسني عبدالله وفريد عبدالرحمن من نادي الدواجن وعبدالكريم أحمد ممثل النادي النوبي وعاطف عبدالحميد ممثل نادي التمساح والكابتن طلال السيد ممثل نادي المواني وشريف عمارة ممثل نادي الإشراف وكامل عبدالله ممثل نادي القنطرة غرب وأحمد عطية ممثل نادي هيئة قناة السويس.

وقد أشاد رئيس الأتحاد أحمد سمير بالمجهود الكبير المبذول من سامي عبد الحليم وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظه للنهوض برياضة الميني فوتبول في الإسماعيلية وايضا الجهد الكبير الذي يقوم به الكابتن أحمد الخالق رئيس المنطقه لنشر رياضة الميني فوتبول وجذب شباب الإسماعيلية شباب وإناث وكذلك الجهد الذي قام به والسادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل تدشين المنطقه بهذة الصورة المتميزة والرائعه الجدير بالذكر أن أحمد عبد الخالق رئيس منطقة الإسماعيلية من الأبطال الرياضيين في رياضة الكارتية وحقق بطولات سابقة واليوم يكمل الطريق في خدمة الرياضة في الميني فوتبول.

كما توجه رئيس الاتحاد أحمد سمير بخالص التحية والشكر إلي معالي الوزير المحافظ شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وإلي سيادة العقيد هشام الفقي المستشار العسكري للمحافظة علي دعمهم لإطلاق وتدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة الإسماعيلية نظرا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذة الرياضة حيث ان هذة الرياضة من ضمن اهدافها البحث عن المواهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن عن الإرهاب والمخدرات في ظل ان الرياضة والكرة هي المتنفس والعشق الأول لأبناء محافظة الإسماعيلية .

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وقام رئيس الاتحاد احمد سمير بإهداء سيادة العقيد هشام الفقي نسخة من الإصدار الأول لمجلة الاتحاد المصري للميني فوتبول وكذلك قام باهداء نسخة من المجلة ايضا للاستاذ سامي عبد الحليم .

كما أعلن رئيس الإتحاد أحمد سمير عن وجود خمس فرق من الاسماعيلية بدء من انطلاق الدوري الأول للميني فوتبول مقسمة كالأتي بعد إنتهاء دوري المناطق فريق ممثل للمحافظة بالدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول وفريقان بدوري الدرجة الثانية وفريقان بدوري الدرجة الثالثة فوتبول وكذلك التحضير لاطلاق دورات التدريب للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول دفعة منهم لاتحاد الميني فوتبول بالإسماعيلية.

وأضاف أحمد سمير قائلا أننا اليوم جئنا محافظة الإسماعيلية لنعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة من أجل توسيع قاعدة الإنتشار والممارسة بالمحافظة ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد بالإسماعيلية والتي تعتبر تربة خصبة لنجاح لعبة الميني فوتبول.

كما أعلن عن فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة للتأكيد علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر وقد تخلل حفل التدشين شرح كامل من رئيس الاتحاد أحمد سمير عن رياضة الميني فوتبول وقواعداها وأليات المرحله المقبله للسادة الحضور الذين حضروا حفل التدشين.

وفي الختام توجة أحمد سمير بالشكر والتقدير للسادة الحضور وأعضاء مجلس إدارة المنطقة والسادة الإعلاميين الحضور متمنيا لهم التوفيق والنجاح في نشر اللعبة في محافظة الإسماعيلية واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.