رياضة | الأرجنتين تتخذ خطوات جادة لعودة كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تتخذ خطوات جادة لعودة كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأرجنتيني، سانتياجو كافييرو أن بروتوكولات الحماية المحددة لاستئناف منافسات كرة القدم "مناسبة" وأنه لم يتبق سوى تحديد التواريخ.

وقال كافييرو في حوار مع "راديو 10": "لدينا توقعات. لقد قمنا بالفعل بتطوير البروتوكولات مع وزارة الصحة والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بالنسبة لنا هي مناسبة. علينا الانتهاء من تحديد التاريخ، لكن بالنسبة لنا هذا مهم".

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وأضاف: "بالنسبة لنا هذا مهم. ليس فقط لأسباب كروية أو ثقافية، هناك أيضا حاجة اقتصادية وهيئة كبيرة من العمال الذين يعتمدون على هذا النشاط. إنها الرياضة الشعبية الأكثر أهمية".

وكان قد تم تعليق الدوري في 17 مارس/آذار الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع مسؤولو الاتحاد والدوري الأرجنتيني أن تحدد الحكومة هذا الأسبوع، موعدا نهائيا لاستئناف المنافسات.