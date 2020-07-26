رياضة | كارتيرون يصدم مصطفي فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يصدم مصطفي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بإعارة مصطفى فتحي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل مسئولي نادي الزمالك عرضًا من أحد الأندية التي ترغب في استعارة اللاعب، وهذا الأمر ما دفع كارتيرون الموافقة على إعارة اللاعب.

وعلى الجانب الآخر ينتظر مصطفى فتحي الفرصة لإثبات نفسه، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن صفوف القلعة البيضاء، في الموسم الماضي بسبب الإصابة في الركبة، والموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا البلاد.

وتعرض فتحي للإصابة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قبل أن يتعافه من الإصابة في الركبة والعودة للمشاركة في التدريبات مع الفريق مرة أخرى.