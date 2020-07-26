رياضة | الزمالك يعلن الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم فعاليات الجمعية العمومية بالنادي لمناقشة الميزانية وما يتضمنه جدول الأعمال.

وتوافد أعضاء النادي للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

وأعلن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي

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وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على موافقة من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة، في الوقت نفسه فقد قرر المجلس وتأكيدا على الشفافية و النزاهة عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنية العضوية فقط.

وعن طريقة التصويت فقد قام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كما سيتم التسجيل في الكشوف و التصويت في نفس الوقت تسهيلا على الأعضاء فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.