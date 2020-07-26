رياضة | ستوسور تغيب عن البطولات حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ستوسور تغيب عن البطولات حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لاعبة التنس الأسترالية المخضرمة سمانثا ستوسور أن تغيب عن البطولات والملاعب حتى نهاية العام الحالي في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد وبعد أن وضعت شريكتها ليز أستلينج طفلة في الشهر الماضي لكنها تعهدت بالعودة من جديد في العام المقبل.

وقرر اتحاد محترفات التنس استئناف مباريات اللعبة بإقامة بطولة باليرمو المفتوحة للسيدات بداية من الثالث من أغسطس المقبل في عاصمة صقلية بعد توقف نشاط الرياضة في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا سريع العدوى.

ونقل الاتحاد الأسترالي للتنس عن ستوسور (36 عاما) قولها:" مع اقتراب عودة المباريات، وفي ظل استمرار تفشي الفيروس وتطبيق إجراءات الحجر الصحي، وفي ظل بقية الأمور الأخرى التي سيتعين عليك التعامل معها، قررت عدم المشاركة في أي بطولات حتى نهاية العام".

Advertisements

وأضافت ستوسور التي سبق لها التتويج بلقب أمريكا المفتوحة:" سأبقى هنا واستمتع بالتواجد مع أسرتي وسأخوض التجربة كلها مع الطفلة ايفي خلال الأشهر الستة المقبلة واستمتع بالتواجد هنا".

ووصلت ستوسور لأفضل مركز في التصنيف العالمي وهو المركز الرابع في 2011 وهزمت سيرينا وليامز في نهائي أمريكا المفتوحة في نفس العام لتحصد لقبها الكبير الأول.

وقالت سوستور إنها تأمل أن يكون لوضعها الأسري الجديد تأثيرات إيجابية عند العودة للملاعب من جديد في العام المقبل.