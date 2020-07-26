رياضة | إنتر ميلان يرد على التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرد على التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، ما يشاع عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى "النيراتسوري"، معتبراً أن أفضل لاعب في العالم بعيد جداً عما نريد بناءه.

جاء حديث كونتي بعد فوز إنتر على جنوى 3-0، ما سمح له بأن يصعد الى المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي على حساب أتالانتا، ورداً على التقارير التي تتحدث عن إمكانية قدوم ميسي إلى الفريق الأسود والأزرق، بعد أن قام والده ووكيل أعماله، خورخي، بشراء منزل في ميلانو سينتقل إليه أوائل الشهر المقبل بحسب وسائل إعلام إيطالية.

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وقال كونتي: "لا أعتقد أن هناك مجنوناً في العالم لا يريد ميسي، لكنه بعيد جداً عنا وعما نريد بناءه".

وذكرت قناة راي الرسمية، أن والد ميسي سيدخل في مفاوضات مع إنتر، من أجل انتقال نجله إلى الفريق الإيطالي اعتباراً من موسم 2021-2022، بعد انتهاء عقده مع برشلونة صيف 2021، فيما أفادت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت بأن أفضل لاعب في العالم 6 مرات يفضل الانتقال الى "نيراتسوري"، لأن ضريبة الدخل في إيطاليا أقل بكثير من إسبانيا.

لكن كونتي قلل من أهمية ما تم تداوله في الأيام الأخيرة بشأن ميسي الذي يبدو ممتعضاً من وضع برشلونة، لاسيما بعد أن تنازل الأخير عن لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد، وكان صريحاً في التعبير عن ذلك حين دعا بعد أن حسم اللقب لصالح النادي الملكي الى عملية نقد ذاتي تبدأ من اللاعبين، لكن عملية نقد ذاتي شاملة، ريال يستحق الفوز بكل المباريات، لكننا برشلونة وعلينا واجب الفوز بكل المباريات.