رياضة | مورينيو يكشف سبب فشل توتنهام في التأهل لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف سبب فشل توتنهام في التأهل لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، أنه سعيد بمستوى فريقه منذ استئناف موسم الدوري الإنجليزي، لكنه اعترف بأن سعيه نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي جاء متأخراً للغاية.

فاز توتنهام بخمس من مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، ليتقدم إلى المركز 7 في الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة ومركز واحد خلف ولفرهامبتون واندرارز، وخمس نقاط وراء تشيلسي الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويستطيع النادي اللندني حسم تأهله إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، إذا فاز على كريستال بالاس اليوم الأحد، وفشل ولفرهامبتون في التغلب على تشيلسي.

وقال مورينيو: "إذا ركزت فقط على بالاس، يجب أن أقول إنها مباراة نهائية ستمنحنا مكانا في أوروبا، لذلك فهي مباراة كبيرة ونهائي كبير وعلينا توجيه تركيزنا إليها".

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وأضاف: "إذا نظرت للصورة الكبيرة، سأقولها ولدي شعور بأن ينبغي أن تكون هناك عدة مباريات أخرى متبقية، لأن الفريق في حالة جيدة في هذه اللحظة ولا توجد إصابات".

وتابع: "شعوري هو أن في الظروف العادية نستطيع دون مشاكل دخول المربع الذهبي، وعلى الأرجح لم نكن لنحتاج أكثر من عدة مباريات أخرى لنفعل ذلك".

وكان توتنهام في المركز 14 عندما تولى مورينيو المسؤولية خلفاً لماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتطور مستوى الفريق اللندني كثيراً تحت قيادة المدرب البرتغالي رغم إصابة لاعبين مهمين، ومن بينهم القائد هاري كين، وديلي آلي.

واختتم: "عندما نكون جاهزين جميعاً، يمكننا أن نصبح فريقاً قوياً للغاية، حين نمتلك بعض المبادئ الأساسية في اللعب، يمكننا امتلاك قاعدة تنافسية قوية جداً، ونتطلع الآن إلى الموسم المقبل".