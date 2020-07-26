الامارات | وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إن أنطون هودايف طبيب المنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد عن 48 عاما.

وأضاف الاتحاد في بيان "نيابة عن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكا وعن مدرب المنتخب الوطني أندريه شيفتشينكو وعن كل أسرة كرة القدم في أوكرانيا نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته".

وأردف البيان "جميع أفراد المنتخب الوطني يشعرون بحزن بالغ".

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وكان هودايف أيضا طبيبا لنادي ميتاليست خاركيف الأوكراني.

وتسبب فيروس كورونا سريع الانتشار في وفاة أكثر من 1600 شخص في أوكرانيا إلى جانب نحو 65 ألف حالة إصابة بالعدوى.

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