- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل "الحوت الأردني" عن الفيحاء السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم اليوم الأحد رحيل حارس مرماه الأردني عامر شفيع، بعدما تقدم باعتذار عن عدم استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.
وذكر الفيحاء في بيان له اليوم أن "حارس المرمى الأردني عامر صباح شفيع المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء والملقب بـ"الحوت" قدم اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في 31 يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي "2020-2021".
وأضاف البيان: "مجلس إدارة النادي تمسك بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم المقبل إلا وفقا للتقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني خورخي سيماو في نهاية الموسم الجاري".
وعبرت الإدارة عن شكرها للحارس عامر شفيع على ما قدمه طوال فترة تواجده مع الفريق، متمنية له مزيدا من التوفيق والنجاح.
وكان عامر شفيع انضم لصفوف الفيحاء في فترة انتقالات الشتوية لعام 2019 قادما من شباب الأردن.
وخاض عامر مع الفيحاء 30 مباراة بمختلف المسابقات منذ انضمامه، حيث استقبل 44 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رحيل "الحوت الأردني" عن الفيحاء السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.