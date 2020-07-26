شكرا لقرائتكم خبر عن «صراع المربع الذهبي والهبوط وألقاب فردية».. أحداث مرتقبة في ختام «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم اليوم، موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» 2019/2020 بمباريات الجولة 38 التي ستلعب جميعها (10 مباريات) في نفس التوقيت بالخامسة مساء اليوم الأحد.

وحسم ليفربول لقب البريميرليج منذ الجولة 31، لكن جولة اليوم ستشهد العديد من الأحداث المرتقبة، سنستعرضها معكم في السياق التالي:

1- معركة دوري الأبطال:

قد يكون ليفربول ومانشستر سيتي حسما سباق المركزين الأول والثاني، لكن الصراع على المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري الأبطال في الموسم المقبل لا يزال مستمرًا بين ثلاثة فرق، مانشستر يونايتد (63 نقطة)، تشيلسي (63) وليستر سيتي (62).

وما يزيد من اشتعال هذا الصراع هو الصدام القوي بين ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، وهو الصدام الذي سيمنح الفائز تذكرة التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم بغض النظر عن أي نتيجة، في حين ستكون نتيجة التعادل كافية جدًا للشياطين الحمر خارج معقلهم.

وفي ستامفورد بريدج سيستضيف تشيلسي فريق وولفرهامبتون (59 نقطة) الطامح لحسم تأهله للدوري الأوروبي في الموسم القادم، والذي قد يخسر هذا الحلم في حال تعثره وفوز توتنهام (58 نقطة)، لذا ستكون موقعة صعبة على الطرفين.

2- معركة الهبوط:

حجز نورويتش سيتي أولى بطاقات الهبوط الثلاث منذ الجولة 35، وتتبقى بطاقتان بين 3 فرق، بورنموث (31 نقطة)، واتفورد (34) وأستون فيلا (34).

أستون فيلا سيحل ضيفًا على وست هام الذي ضمن البقاء منذ الجولة الماضية، وكل ما يحتاجه الضيوف هو الفوز لضمان البقاء، بينما سيحل واتفورد ضيفًا على أرسنال في مباراة يحتاج فيها الضيوف لمعادلة نتيجة استون فيلا وبفارق تهديفي أفضل إذا أرادوا الاستمرار في البريميرليج لموسم سادس على التوالي، في حين يبدو بورنموث هو الأقل حظًا في هذا الصراع، حيث يحتاج فريق الساحل الجنوبي الإنجليزي لخسارة كل من أستون فيلا وواتفورد مع تحقيقه للفوز خارج قواعده ضد إيفرتون.

3- سباق الحذاء الذهبي:

المعركة الفردية مستمرة على صراع هداف البريميرليج هذا الموسم بين جيمي فاردي (23 هدفًا)، داني إينجز (21 هدفًا)، أوباميانج (20 هدفًا) وصلاح وسترلينج (19 هدفًا لكل لاعب).

فاردي، هداف ليستر، لم يسبق له الفوز بلقب الهداف من قبل، وستكون الفرصة متاحة له وإن كان اللاعب سيواجه دفاعا قويا في مانشستر يونايتد، بينما يعيش داني إينجز أفضل مواسمه على الإطلاق، وهو هداف البريميرليج باستبعاد ركلات الجزاء.

وسيلعب أوباميانج، سترلينج وصلاح مواجهات سهلة «نظريًا» ضد واتفورد، نورويتش ونيوكاسل على التوالي، وهو ما يجعل للاعبين فرصًا في سباق الهداف هذا الموسم.

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4- سباق القفاز الذهبي:

انحصر سباق أفضل حراس المرمى هذا الموسم بين حارسي مانشستر سيتي وبيرنلي، إيدرسون ونيك بوب، حيث حافظ كلا اللاعبين على نظافة شباكهما في 15 مباراة.

مانشستر سيتي سيستضيف نورويتش في مباراة سهلة نظريًا للحارس البرازيلي ضد فريق لم يسجل سوى هدف يتيم في 8 مباريات لعبها نورويتش سيتي منذ استئناف الموسم، في حين سيتعين على حارس بيرنلي الحفاظ على نظافة شباكه ضد فريق برايتون.

5- الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة:

سيكون أمام كيفن دي بروين اليوم فرصة لدخول تاريخ البريميرليج في حال أن صنع أكثر من هدف ضد متذيل الترتيب، نورويتش سيتي.

دي بروين لديه في رصيده 19 تمريرة حاسمة هذا الموسم، وبحاجة لتمريرة واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي الأفضل في موسم خلال عهد المسابقة والمدون باسم الفرنسي تييري هنري في موسم 2002/2003.

حتى الجولة 26 من الموسم كان رصيد دي بروين هو 16 تمريرة حاسمة، لكن البلجيكي تراجع بشكل كبير على مستوى صناعة الأهداف مكتفيًا بصناعة 3 فقط خلال الجولات الـ11 الأخيرة، لكن الفرصة ستكون متاحة له اليوم في مباراة نظريًا سهلة للغاية ضد أضعف خط دفاع في البريميرليج هذا الموسم (نورويتش استقبل 70 هدفًا).