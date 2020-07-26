شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه المقاصة وديًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة، اليوم الأحد، في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريقين بمسابقة الدورى الممتاز.
وفضل الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، الاكتفاء بمران صباحي، أمس، من أجل منح اللاعبين أكبر قسط من الراحة قبل خوض ودية اليوم.
كما عقد جوميز جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة، خاصة أن المباراة تأتي في ختام سلسلة مبارياته التجريبية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواجه المقاصة وديًا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.