شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه المقاصة وديًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة، اليوم الأحد، في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريقين بمسابقة الدورى الممتاز.

وفضل الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، الاكتفاء بمران صباحي، أمس، من أجل منح اللاعبين أكبر قسط من الراحة قبل خوض ودية اليوم.

كما عقد جوميز جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة، خاصة أن المباراة تأتي في ختام سلسلة مبارياته التجريبية.