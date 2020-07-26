شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» ضد نيوكاسل في ختام الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق نيوكاسل نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأحد، على ملعب سان جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً، فيما ستتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، كما تنطلق باقي مباريات الجولة في نفس الموعد.

يدخل فريق ليفربول المباراة وقد حسم الفوز بلقب الدوري رسميًا وفي رصيده 96 نقطة من 37 مباراة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.