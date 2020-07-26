تسعيرة وأبلكيشن ومفاجأة.. شاهد كل ما يتعلق بعمومية الزمالك من قلب الحدث

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جدة - عمرو شويل رصد "الخليج 365"، الأجواء داخل الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الأول لتسجيل الحضور من جانب الأعضاء في الجمعية العمومية المقرر انعقادها علي مدار اليوم وغدا الإثنين، وذلك من أجل النظر في أعمال المجلس عن السنة المالية المنتهية وخطة العام الجديد.

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عمومية الزمالك (2) طرح مسئولو الزمالك، عددا من مقترحات الأعضاء للتصويت في الجمعية العمومية ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا Advertisements الجمعية العمومية لنادى الزمالك فى اليوم الأول للتسجيلجاء عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك، 88629 عضوا إلي جانب الأجانب، حيث فتح نادي الزمالك باب التسجيل في الجمعية العمومية في التاسعة من صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتي التاسعة مساء للتصويت علي ميزانية النادي ثم يستكمل الزمالك عموميته علي مدار غدا الإثنين. الجمعية العمومية لنادى الزمالك فى اليوم الأول للتسجيلجاء عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك، 88629 عضوا إلي جانب الأجانب، حيث فتح نادي الزمالك باب التسجيل في الجمعية العمومية في التاسعة من صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتي التاسعة مساء للتصويت علي ميزانية النادي ثم يستكمل الزمالك عموميته علي مدار غدا الإثنين.

يتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".

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عمومية الزمالك (6) فيما من المقرر، أن يستمر التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك، من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ غدًا، الإثنين، فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع إلتزام الأعضاء بكافة الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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