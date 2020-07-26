شكرا لقرائتكم هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مفاوضات النادي الاهلي مع هيدرسفيلد الإنجليزي خلال الايام الماضية مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للأستغناء عن لاعبه رمضان صبحي نهائياً للأهلي خلال الفترة المقبلة ، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادي الإنجليزي منذ فترة لضم رمضان صحبي نهائياً بعدما تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري ، فقد طلب هيدرسيفلد في البداية 7 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 141 مليون جنيه فيما عرض الاهلي مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني قبل أن يرفع الأهلي عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليي لكن هذا المبلغ لم يلقي موافقة النادي الأنجليزي الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الاهلي على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليوني جنيه إسترليني حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلي لكن المبلغ مازال كبير للغاية على خزينة الاهلي.

إدارة الاهلي تحدثت مع نظيرتها في هيدرسيفلد بشأن ضرورة تخفيض مطالبها المالية للأستغناء عن اللاعب نهائياً لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين تراجعت بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية،

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وشدد مسئولو الأهلى لنظراؤهم في هيدرسيفلد على أنهم سبق وتعاقدوا مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى ، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى أى 118 مليون جنيه مصري إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.

من جانبه ، فقد جدد رمضان صبحى رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا، فى ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، وعلم "اليوم السابع" أن رمضان تحدث مع أحد مسئولى النادى منذ أيام، وأكد خلال الجلسة السريعة التى جمعتهما أنه يرغب فى البقاء مع الأهلى لأن العروض التى وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية، سواء الأول أو الأولمبى، وأكد رمضان أنه يرغب فى نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الاهلى وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

فيما كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن الأخير لن يلعب فى مصر إلا للقلعة الحمراء، موضحا أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلى أنه إذا لم يصل اللاعب عرض مميز فى أوروبا سيستمر مع الأهلى، موضحاً أن اللاعب تلقى عروضاً من أندية فى تركيا وروسيا واليونان والبرتغال.