شكرا لقرائتكم على أبو جريشة : "الفراغ الكروى" سبب "قلشة" فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى على أبو جريشة نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر الاسبق أن الفراغ الذى يعيشه الوسط الكروى هو سبب أزمة فاروق جعفر نجم الزمالك الاسبق ، وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفليسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت :"طول عمرى عارف أن فاروق جعفر هادى ومش من عادته التهور فى إطلاق التصريحات الاعلامية ولما سمعت تصريحه الاخير مصدقتش حسيت بمفاجأة كبيرة خاصة أننا لعبنا مع بعض وعارفه"، ويضيف على أبو جريشة :" مفيش تفسير لأزمة فاروق جعفر غير أنها "قلشة كبيرة" منه بلغة الكورة حسيت أنها شطحت منه، وسببها أننا بنعيش حالة فراغ كروى فهناك فرصة لكل شخص أن يطلق تصريحات وتحدث جدلا كبيراً".

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وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.