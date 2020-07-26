شكرا لقرائتكم أيمن يونس لـ"فاروق جعفر":سقطة كبيرة بحثاً عن الشهرة..وفقدت المصداقية بعد التراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق هجوماً عنيفاً على فاروق جعفر نجم الزمالك الاسبق بعد تصريحاته الاخيرة واصفاً إياها بالسقطة التى لاتنسى ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت :" بطالب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى بتغيير اللوائح والقوانين وإعادة صياغة قانون الرياضة ولوائح الاندية والاتحادات للقضاء على المهازل والمهاترات والبهدلة والفوضى وانعدام الاخلاق فى المجتمع الرياضى".

ويضيف أيمن يونس :"فاروق جعفر أول كابتن رفع كأس أفريقيا فى تاريخ الزمالك ،ولكنه شوه تاريخ كل نجوم وأندية مصر ، معرفش ازاى جاله قلب يطلق تصريح بفكر ضيق ، ولما جه يصلح كان فقد المصداقية ، ضرب مصر ضربة لاتنسى ، سقطة كبيرة بالفعل ، معرفش بيدور على شهرة عشان الناس تتابعه ، وماقاله ليس حقيقة أنا عشت كل بطولات الزمالك كنا فى صراع رهيب للفوز بها".

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وتابع الفيلسوف :"لست فى موقف الدفاع عن جيلى ولا عن اندية الاهلى والمقاولون والمحلة التى ذكرها ، نعترف أن التحكيم الافريقى فيه أخطاء ولكنه ليس تحكيم رشاوى ، معرفش ليه خلانا ندافع عن انجازاتنا ، كل واحد بيخرج يدافع عن تاريخه من نجوم الكرة".

وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.