شكرا لقرائتكم داير يطالب بالحزم تجاه إساءات الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر إيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير، أن ثقافة إساءة الجماهير للاعبين في كرة القدم مشكلة ضخمة وتحتاج السلطات لاتخاذ خطوات صارمة تجاه المجرمين.

وعوقب داير (26 عاماً) بالإيقاف أربع مباريات، وتم تغريمه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن دخل في مواجهة مع أحد مشجعي توتنهام عقب خسارة الفريق اللندني بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي في مارس.

وبعد انتهاء ركلات الترجيح باستاد توتنهام، أظهرت لقطات الفيديو داير وهو يتسلق المقاعد في المدرجات ويتشاجر مع مشجع لفريقه قبل أن يبعده حراس الأمن ومشجعون آخرون.

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وقال اللاعب الإنجليزي الدولي: إنها مشكلة ضخمة في المجتمع بشكل عام بسبب وسائل التواصل الاجتماعي واستادات كرة القدم والاستادات الرياضية في المجمل، ويجب النظر في هذه المشكلة بجدية أكبر وهناك حاجة لوجود تداعيات، يتم مواجهة المشاكل، لكن يجب بذل المزيد من الجهد.

وأضاف: لا يوجد لدي أي مشكلة مع أي شخص ينتقد قدراتي في كرة القدم في أي وقت، لكن عندما يكون هناك أشياء إضافية فهذه مشكلة كبيرة.

وحث ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس منصات التواصل الاجتماعي على تحديد وإزالة المستخدمين الذين يرتكبون إساءات عنصرية بعد استهدافه قبل مباراة فريقه في الدوري ضد أستون فيلا في وقت سابق هذا الشهر، كما تعرض جود بيلينغهام المنضم حديثا إلى بوروسيا دورتموند وديفيد ماكغولدريك مهاجم شيفيلد يونايتد لإساءات عنصرية عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة.