شكرا لقرائتكم 41 مليون يورو دفعها غلطة سراي بحثاً عن تعويض غوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دفع نادي غلطة سراي التركي 41 مليون يورو لتعويض المهاجم الفرنسي، بافتمبي غوميز، الذي انتقل إلى الهلال السعودي صيف 2018، لكن دون الحصول على قيمة فنية تعوض الفراغ الذي تركه ثاني هدافي الدوري السعودي في موسمه الحالي.

وأعلن الهلال مساء يوم الجمعة تمديد عقد المهاجم الهداف موسمين إضافيين، بعدما قاد الفريق في العامين الماضيين إلى تحقيق لقب بطل دوري أبطال آسيا بنسخته الأخيرة.

وكان غوميز لاعب ليون وسانت إيتيان ومرسيليا السابق، يرتدي قميص غلطة سراي التركي موسم 2017-2018 والذي سجل خلاله 32 هدفاً في مختلف البطولات، قبل أن ينتقل إلى الهلال صيف 2018.



وبعد رحيل غوميز، لم يستطع النادي التركي الحصول على خدمات مهاجم يعوض رحيل العملاق الفرنسي، وبقي الفريق يلعب دون مهاجم صريح نصف موسم، قبل أن يتم التعاقد مع السنغالي مباي دياني لاعب قاسم باشا مقابل 13 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ 2.4 مليون لثلاثة مواسم، إلا أنه سجل 11 هدفاً فقط، أغلبها من علامة الجزاء، وتم الاتفاق مع كلوب بروج البلجيكي على إعارته هذا الموسم وتحمل راتبه، ما يعني أن المهاجم التركي كلف خزينة النادي التركي قرابة 22 مليون يورو.

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وفي مطلع الموسم الحالي تعاقدغلطة سراي مع الكولومبي رادميل فالكاو بعقد يمتد إلى 3 أعوام، وراتب يبلغ 5 ملايين يورو سنوياً، وبحسب التقارير الإعلامية التركية فإن المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني حصل على المبالغ تلك كافة قبل أن يلعب أول مبارياته مع النادي.



وخلال الموسم الحالي شارك فالكاو في 22 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً فقط، كما تعاقد غلطة مع اليوناني ميتروغولو لقاء 1.5 مليون يورو وسجل هدفين فقط، وتمت استعارة الروماني فلورين أندوني من برايتون الإنجليزي مقابل 700 ألف يورو وراتب سنوي يبلغ 2.5 مليون، بإجمالي يصل إلى 3.2 مليون يورو.

وسجل اللاعبون الأربعة مجتمعين 26 هدفاً مع غلطة سراي، وهو رقم أقل مما أحرزه المهاجم الفرنسي الهداف مع الفريق، إذ هز الشباك في موسمه الوحيد مع الفريق 32 مرة.

ولعب غوميز 74 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، أحرز خلالها 54 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه.

