شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار ينعى ابن عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل ابن عم رجب بكار لاعب فريق بيراميدز، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خبر وفاة ابن عمه، ونشر صورته وعلق قائلا، "لا إله الا الله اللهم أجرنا فى مصيبتنا، توفى إلى رحمة الله تعالى فقيد عائلة الصعيدى بشارونة ابن عمى وأخويا الكبير وصديقى مقدم طيار حامد عبد العظيم الصعيدى".

ودخل رجب بكار دائرة اهتمامات مسئولي الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية ، ولكن يتم البدء في المفاوضات الرسمية حتى الآن.

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وكشف رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن سر هدفه فى الزمالك، الذى جاء من تسديدة مقوسة مرت فوق محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض لتسكن شباك الفريق، ليتعرض الزمالك للهزيمة من بيراميدز، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وقال بكار فى تصريحات لـ"الخليج 365" عقب المباراة: "الهدف به توفيق عندما أغلقت أمامي زاوية إرسال كرة عرضية متقنة وجدت أبو جبل قد أخذ خطوتين خارج خط المرمى وفى هذه الثانية قررت تسديد الكرة وحصل توفيق كبير فى التسديدة لتسكن الشباك".