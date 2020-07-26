شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الصقر أحمد حسن ينضم للزمالك بعد نهاية عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 26 يوليو 2011، تعاقد نادى الزمالك مع الصقر أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق، قادماً مع النادى الأهلى بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء، وخاض الصقر 44 مباراة بالقميص الأبيض سجل 14 هدفاً وصنع 3 أهداف وحصد بطولة كأس مصر 2013، وحقق 16 بطولة، سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، البداية كانت مع الإسماعيلى ولقب كأس مصر عام 1997، ثم كأس تركيا فى 2005-2006، ثم ثلاثية الدورى والكأس والسوبر مع أندرلخت البلجيكي، و3 بطولات للدورى مع الأهلي، ولقب وحيد فى كل من كأس السوبر المصري، ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بجانب كأس مصر مع الزمالك.. ومع منتخب مصر حصل على 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا فى 1998 و2006 2008 و2010.

رقم قياسى حطمه نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، بخوضه 184 مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة، متفوقًا على الحارس السعودى الشهير محمد الدعيع وعلى مواطنه وهداف الكرة المصرية حسام حسن، ليتربع الصقر على عرش عمادة لاعبى العالم فى إنجاز شخصى فريد وقتها.

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وأعلن أحمد حسن، فى 30 نوفمبر 2013، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب مصر لكرة القدم ويعتبر أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.