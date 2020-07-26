شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يهنئ أشرف قاسم بعيد ميلاده بصورة مع كأس بطولة إفريقيا 1996 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لاعب الزمالك الأسبق، على تهنئة صديقه النجم أشرف قاسم، لاعب القلعة البيضاء، بعيد ميلاده الرابع والخمسين، الذى حل أمس السبت 25 يوليو، متمنيا له أوقاتا سعيدة، مؤكدا أنه كان يحب اللعب بجواره فى الملعب.





ونشر مصطفى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع البرنس أشرف قاسم، حاملا كأس بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى، التى توج بها الزمالك عام 1996، صحبها بتعليق: "كل سنة وانت طيب يا برنس الكرة المصرية.. كنت بحب ألعب معاك جدا".





ويعد النجم أشرف قاسم، الذى اشتهر بلقب برنس الكرة المصرية أحد أفضل المدافعين فى تاريخ القلعة البيضاء، انضم للفريق الأول موسم 1983-1984 واستمر حتى اعتزاله موسم 1996-1997، أشركه محمود أبورجيلة لأول مرة فى مباراة الترسانة 28 يونيو 1984 كبديل لإسماعيل يوسف وهو دون الثامنة عشر من عمره.

حقق أشرف قاسم مع الزمالك 11 لقبا منها 4 دورى عام أعوام 1984، 1988، 1992، 1993 ، ولقب كأس مصر عام 1988، دورى أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، السوبر الأفريقى عام 1997، والأفرواسيوى عام 1989.

وسجل أشرف قاسم بقميص الزمالك 28 هدفا، حيث تميز بإجادته تسديد ضربات الجزاء، وضربات الرأس، بواقع 22 هدفا فى مسابقة الدوري، وثلاثة أهداف فى كأس مصر، وأخرى فى أفريقيا.

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احترف برنس الكرة المصرية فى صفوف الهلال السعودى موسم 1993-1994 ونال لقب أفضل مدافع فى البطولة، وثانى أفضل لاعب.

شارك أشرف قاسم دوليا وهو فى دون التاسعة عشرة من عمره، حيث شارك لأول مرة أمام كوت ديفوار وديا فى 31 يناير 1985.

ساهم فى تتويج مصر بلقب أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة عندما تصدى لركلة الحسم فى المباراة النهائية فى شباك الكاميرون، وحارسها الكبير توماس نكونو، وحرمته الإصابة من المشاركة الفعلية فى كأس العالم 1990 بإيطاليا.

شارك أيضا مع المنتخب فى كأس الأمم 3 نسخ أخرى أعوام 1988 بالمغرب، و1992 بالسنغال، وأخيرا فى تونس 1994.

لعب 74 مباراة دولية، منها 55 مباراة معتمدة، سجل خلالها 3 أهداف، منها هدف وحيد معتمد، كان اخر ظهور دولى له فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية أمام مالى 1994 بتونس.

تولى أشرف قاسم تدريب العديد من الفرق منها الأوليمبى، الشمس، طنطا، المنصورة، تليفونات بنى سويف، غزل المحلة، والداخلية.