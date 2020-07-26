شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادى الإنجليزى منذ فترة لضم رمضان صحبى نهائياً بعدما تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وطلب هيدرسفيلد فى البداية 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.

إدارة الأهلى تحدثت مع هيدرسفيلد بشأن ضرورة تخفيض مطالبها المالية للاستغناء عن اللاعب نهائياً، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين تراجعت بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية.

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وشدد مسئولو الأهلى لنظرائهم فى هيدرسفيلد على أنهم سبق وتعاقدوا مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى _أى 118 مليون جنيه مصري_ إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.

من جانبه، فقد جدد رمضان صبحى رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا، فى ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، وعلم ”الخليج 365” أن رمضان تحدث مع أحد مسئولى النادى منذ أيام، وأكد خلال الجلسة السريعة التى جمعتهما أنه يرغب فى البقاء مع الأهلى لأن العروض التى وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية، سواء الأول أو الأولمبى، وأكد رمضان أنه يرغب فى نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الاهلى وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

فيما كشف نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن الأخير لن يلعب فى مصر إلا للقلعة الحمراء، موضحا أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلى أنه إذا لم يصل اللاعب عرض مميز فى أوروبا سيستمر مع الأهلى،موضحاً أن اللاعب تلقى عروضاً من أندية فى تركيا وروسيا واليونان والبرتغال.