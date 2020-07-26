شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: 47 جنيها راتبى بعد التعليق على مباراة الأهلى وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن أول راتب تقاضاه فى عالم التعليق الكروى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "أول مباراة علقت عليها كانت الأهلى مع أسوان، والناس فى الأهلى كانوا فرحانين بيا أوى، معلق أهلاوى صرف، ذهبت لأسوان فى طائرة وتقاضيت راتباً 47 جنيهاً، بحب التعليق وكنت غاوى القصة لأنها ممتعة".

وأضاف شوبير، "أتذكر فى دورى سيد عبد النعيم، الناس كلها كانت مهتمة بالأهلى واحتفالات جمهوره على أساس سيتوج بطلا للدورى، وكنت الوحيد الذى طالبت البرامج الإذاعية بالتركيز على مباراة الزمالك والإسماعيلى وقولتلهم نصاً "ممكن الزمالك ياخد الدورى"، وحدث فعلا وأرسلنا المعلق الكروى الراحل محمد السباعى وكانت لقطة محمد عبد المنصف الشهيرة بعد انتهاء مباراة الزمالك والاسماعيلى وهو يمسك براديو السباعى ليستمع لنتيجة مباراة الأهلى وإنبى ويرقص فرحاً".

وتابع شوبير، "بعيداً عن التعليق، أنا عاشق للعبة التنس رغم أنى عمرى مامسكت مضرب التنس بس بحب اللعبة دى وبعلق عليها حلو أوى، وعملت ابنى مصطفى يحبها، رغم أن أنا ومصطفى عكس بعض فى كل حاجة، هو يحب برشلونة أنا عاشق ريال مدريد".

وفى وقت سابق، أشاد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بطريقة تعامل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر مع شهور العزل المنزلى، من حيث إعداد لاعبيه، كاشفاً أن نجله مصطفى كان يتدرب فوق السطوح لتنفيذ التعليمات. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى ساعة مع شوبير عبر أون سبورت، "فايلر كان حاطط برنامج تدريبى للاعبين طوال شهور العزل المنزلى بسبب كورونا كانت صارمة للغاية، وكان يتابع تنفيذ اللاعبين بصرامة شديدة لدرجة أن مصطفى ابنى كان بيتدرب على السطوح عشان ينفذ تعليماته".

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وأضاف شوبير، "صرامة فايلر وتعليماته بسببها يجنى الأهلى المكاسب حالياً بعودة لاعبيه فى فورمة فنية وبدنية أفضل نسبياً من نظرائهم ".

ويتواجد مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير فى النادى الأهلى حارساً للمرمى مع الثلاثى محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى.

وفى وقت سابق، رد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق على رسالة أحد مستمعيه عبر إذاعة أون سبورت، والذى اتهمه بأنه سوف يتحمل ذنب سقوط أى لاعب ضحية الإصابة بكورونا فى ظل إصراره الشديد لعودة بطولة الدورى، قائلا "على فكرة ابنى لاعب كرة.. بيلعب فى الأهلى.. بس أنا عارف إن قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا.. فى ناس قاعدة فى البيت وأصيبت بكورونا.. وفى ناس بتخرج وتتحرك وتتشغل ومحصلهاش أى حاجة.. فى النهاية هذا قدر من الله وسيحدث وقتما يريد الله فقط".

وبعيداً عما سبق، حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، على زيارة أسرة الشهيد أحمد صابر المنسى أحد أبطال الجيش المصري، الذى ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصرى العظيم الذى سيظل نموذجا فى الولاء والانتماء وبطلا أسطوريا ستخلد ذكراه فى سجل البطولات العسكرية، ونشر مصطفى شوبير عبر حسابه على تويتر جانبا من الزيارة وعلق قائلا، "منسى لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد أحمد منسى بجد ونعم التربية ويوم من أحلى أيام حياتى معاهم النهارده.. منسى الأسطورة حمزة وعلى وعليا أحمد المنسي".