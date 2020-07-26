شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يركز على الشق البدنى فى المران الصباحى للمصرى استعداداً لسموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، على الشق البدنى فى المران الصباحى، الذى خاضه لاعبو الفريق البورسعيدى صباح اليوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، خلال المعسكر المقام بالإسكندرية لأبناء المدينة الباسلة استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، والمقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى واستمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويلتقى فى الخامسة من مساء اليوم فريقا المصرى البورسعيدى وسموحه فى ثالث وديات الفريق البورسعيدى، ويسعى طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، إلى وصول اللاعبين لأعلى فورمة خاصة أن الفريق سيعود بمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة.

من ناحية أخرى، اقترب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

وأبدى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادى السعدنى طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب فى قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام والتى يستهلها المصرى بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها فى السادس من أغسطس المقبل على استاد ببرج العرب.