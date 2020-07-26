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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. علاء مقلد أول أعضاء مجلس الزمالك تسجيلا فى عمومية الميزانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على تسجيل حضوره فى الجمعية العمومية للنادي الأبيض كأول أعضاء المجلس الحالى حضورا لمقر النادى للتصويت على الميزانية، ويبلغ عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادى الزمالك 88629 عضواً إلي جانب الأجانب البالغ عددهم 119 عضوا، وفتح نادى الزمالك باب التسجيل فى الجمعية العمومية فى التاسعة صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتى التاسعة مساءً، للتصويت علي ميزانية النادى ثم يستكمل الزمالك عموميته على اليوم وغدا الاثنين.
علاء مقلد (1)
علاء مقلد (2)
علاء مقلد (3)
ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".
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