الامارات | بوكيتينو يحسم موقفه من تدريب برشلونة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يحسم موقفه من تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة ‘‘ذا تايمز‘‘ الإنجليزية أن "المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رفض تدريب نادي برشلونة لخلافة كيكي سيتين"، مشيرة إلى أنه "من المرجح أن يستمر الأخير مدرباً للنادي الكاتالوني حتى نهاية الموسم".
ويمر بمرحلة عصيبة في الموسم الحالي، إذ أصبح مهدداً بالخروج من الموسم بلا بطولات، بعد أن فشل في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد.
ويعتبر ماوريسيو بوكيتينو أحد أبرز المدربين في الملاعب العالمية وكان قد حقق نتائج مذهلة مع توتنهام الإنجليزي في الموسم الماضي وقاده إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر اللقب أمام ليفربول.
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