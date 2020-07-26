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الامارات | بوكيتينو يحسم موقفه من تدريب برشلونة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة ‘‘ذا تايمز‘‘ الإنجليزية أن "المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رفض تدريب نادي برشلونة لخلافة كيكي سيتين"، مشيرة إلى أنه "من المرجح أن يستمر الأخير مدرباً للنادي الكاتالوني حتى نهاية الموسم".

ويمر بمرحلة عصيبة في الموسم الحالي، إذ أصبح مهدداً بالخروج من الموسم بلا بطولات، بعد أن فشل في حملة الدفاع عن لقب لمصلحة غريمه التقليدي .

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ويعتبر ماوريسيو بوكيتينو أحد أبرز المدربين في الملاعب العالمية وكان قد حقق نتائج مذهلة مع توتنهام الإنجليزي في الموسم الماضي وقاده إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر اللقب أمام .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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