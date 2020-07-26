الامارات | رودريغو: مودريتش أبي.. وكريستيانو رونالدو قدوتي

شكرا لقرائتكم خبر عن رودريغو: مودريتش أبي.. وكريستيانو رونالدو قدوتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي رودريغو غويس أن علاقته بالكرواتي لوكا مودريتش قوية جداً، لدرجة أنه يناديه "أبي" فيما يرد عليه الثاني بـ"ابني" خلال وجودهما بالنادي الملكي، خصوصاً أن مودريتش يبلغ من العمر 35 سنة.

وقال رودريغو (19 سنة) لمتابعيه عبر "تويتر": "‘تجمعني علاقة جيدة جدا بلوكا مودريتش، هي علاقة أب وابنه، عندما علم (لوكا) أن والدي يبلغ من العمر 35 عاما لم يصدق وقال لي بعدها: حسنا، احترمني لأنني كبير جدا لأكون والدك، ومنذ ذلك الحين وأنا أناديه بأبي، وهو يناديني بابني".

وكشف رودريغو بأن لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو، لاعبه المفضل وقدوته في الملاعب.

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وانضم رودريغو إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، قادما من نادي سانتوس البرازيلي، وتوج معه ببطولتي الدوري وكأس السوبر الإسباني في أول موسم له بالنادي الملكي.

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