الامارات | كلوب يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن مغادرة ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن مغادرة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الجدل بشأن مستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي، وهو ما دفع المدرب الألماني كلوب إلى الرد على هذه التعليقات والذي قال فيها اللاعب المصري أنه لا يعرف المستقبل.

وكان محمد صلاح قد أكد في تصريحات لصحيفة كولومبية أنه يريد الاستمتاع بفوزه مع ليفربول وقال: "أريد الاستمتاع باللحظة! لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث، لنرى ما سيحدث، ولكن في الوقت الحالي فزنا بدوري أبطال أوروبا، فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا سعيد".

وردا على هذه التعليقات التي أثارت الجدل لدى جمهور ليفربول قال مدرب الفريق الألماني كلوب في تصريحات لصحيفة ميرور: "أعتقد أنه سيبقى في ليفربول، هل سمعت شيئًا مختلفًا؟ كيف يمكنك رؤية حماسه الذي لديه للبقاء في ليفربول؟، يبدو لي أنه مستقر حقا أن يكون صادقا، ليس لدي أي فكرة في الواقع، ولكن يمكنك أن تسألني نفس السؤال لجميع اللاعبين الآخرين سأقول لك ليس لدي أي فكرة، لم أفكر في ذلك حتى سألتني الصحافة".

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وأضاف: "طالما أنني لا أسمع أي شيء ولا أسأل اللاعبين عن رأيهم في الموسم المقبل أو في غضون عامين، بالنسبة لي، يبدو أنه سيبقى".

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