الامارات | شاهد.. مرتضى منصور يتعهد بالرد على التصريحات "المستفزة" والزمالك يحذف الفيديو المثير للجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مرتضى منصور يتعهد بالرد على التصريحات "المستفزة" والزمالك يحذف الفيديو المثير للجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت تصريحات نجم ومدرب الزمالك السابق فاروق جعفر في حالة من الغليان داخل الشارع الرياضي المصري، والتي بُثت عبر قناة نادي الزمالك، والذي قال فيها إن الحكام الأفارقة كانوا يجلسون مع قادة الفرق المصرية في البطولات القارية، ويطلبون منهم أن يحددوا ما إذا كانوا يريدون الخدمات التحكيمية بأي شكل.. ركلات جزاء أم بطاقات ملونة، وأن هذا الموضوع حصل معه شخصياً.

وكان فاروق جعفر قد خرج بعد هذه الواقعة وردا على الانتقادات وبررماقاله مؤكداً إنه لم يقصد التقليل من كفاءة الأندية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا حدث مرة واحدة مع الزمالك نهاية السبعينيات، وإنه لم يقصد التطاول مؤكدًا أن هناك سوء فهم حدث لتصريحاته.

ورداً على هذه التصريحات المثيرة قامت قناة الزمالك واليوم السبت، حذفت قناة الزمالك هذه التصريحات التي فجرت موجة من الانتقادات وإثارة الجدل بشكل عارم في الأوساط الكروية المصرية من حسابها عبر موقع يوتيوب.

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وخرج العديد من اللاعبين الدوليين في القطبين الأهلي والزمالك للرد على تصريحات جعفر، حيث قال الإعلامي واللاعب الأسبق أحمد شوبير، أنه قاد الأهلي في العديد من المحافل القارية دون أن يجلس مع أي حكم في أي مباراة، كما استنكر قائد الزمالك السابق والإعلامي الحالي خالد الغندور تصريحات فاروق جعفر، قائلًا إن بطولات الزمالك أتت بعرق أبنائه، ممثلا ببعض الحالات التي حدثت تجاه الأندية المصرية في البطولات الإفريقية.

وانتظر الجمهور رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، حيث قام بإصدار بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أشار فيه إلى أنه سيرد على ما قاله فاروق جعفر وعلى ما أسماه (الكتائب الإلكترونية للأهلي) التي استغلت تلك التصريحات.

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