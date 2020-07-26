شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خربين.. ابن سوريا الذي اعتلى عرش آسيا على رادار الزمالك (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت جريدة الرياض السعودية أن الزمالك يفكر في ضم المهاجم السوري عمر خربين.

وأشارت «الجريدة» إلى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أعرب عن رغبته في التعاقد مع مهاجم الهلال السوري عمر خربين، وأضافت أن «كارتيرون معجب بقدرات عمر خربين خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد خلال إعارته الموسم الماضي لصفوف نادي بيراميدز».

وتابعت «الجريدة»: «الزمالك يرغب في ضم عمر خربين تنفيذا لرغبة كارتيرون وإعادة سيناريو المغربي أشرف بن شرقي الذي انضم للزمالك بداية الموسم الحالي من الهلال وقدم مستويات مميزة للغاية».

ومن المقرر أن تبدأ إدارة الزمالك المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب الجريدة.

عمر خربين زار شباك الزمالك خلال احترافه بصفوف بيراميدز، في مباراة مثيرة حسمها التعادل بنتيجة «3-3»، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

ونستعرض من خلال السطور التالية 12 معلومة عن النجم السوري عمر خربين..

- عمر خربين من مواليد 15 يناير لعام 1994، وُلد في العاصمة السورية دمشق ويبلغ من العمر 25 عاماً.

- حقق عمر خربين جائزة أفضل لاعب في آسيا في عام 2017، والتي يمنحها الاتحاد الآسيوي للأفضل سنوياً، وهو اللاعب السوري الوحيد الذي حقق هذه الجائزة.

- نال خربين جائزة هداف دوري أبطال آسيا في عام 2017 خلال مشاركته مع الهلال السعودي، ليكون أول لاعب غير سعودي يحقق هذه الجائزة مع فريق الموج الأزرق.

- بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الوحدة السوري في موسم 2011-2012 وهو ابن الـ18 عاماً، قبل أن ينضم لفريق القوة الجوية العراقي في موسم 2013، ومنه إلى فريق الميناء العراقي ثم اللعب لفريق الظفرة الإماراتي في موسم 2016.

- النقلة الكبرى لخربين كانت في موسم 2016-2017 بالانضمام لصفوف الهلال السعودي، والتوهج بقميص زعيم الأندية بالمملكة.

- يمتلك عمر خربين 5 ألقاب في تاريخه الكروي جميعها مع فريق الهلال السعودي، بواقع لقبين لبطولة الدوري السعودي ولقب لكأس ولي العهد ولقب لكأس خادم الحرمين، ولقب السوبر السعودي.

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- خاض خربين 38 مباراة دولية في مسيرته مع منتخب سوريا الأول، سجل خلالها 18 هدفاً، آخرها في شباك المنتخب الأسترالي بمنافسات أمم آسيا الحالية.

- أول أهدافه الدولية جاءت في شباك منتخب أفغانستان في نوفمبر من عام 2015 بتصفيات كأس العالم روسيا 2018، ومباراة حسمها المنتخب السوري بنصف دستة أهداف نظيفة.

- أول مباراة دولية له مع منتخب سوريا كانت في أغسطس من عام 2013 أمام المنتخب العماني بتصفيات أمم آسيا 2015، بينما كان الاستدعاء الأول له بصفوف المنتخب السوري في نوفمبر من عام 2012 في لقاء ودي أمام المنتخب الفلسطيني ولكنه لم يشارك.

- النجم السوري يبلغ من الطول 1.84 متراً ويشغل مركز المهاجم الثاني المتأخر، وفي أحيان أخرى يلعب كمهاجم صريح وجناح أيمن أيضاً.

- خاض خلال مسيرته مع الهلال 73 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 14 هدفاً، وحصل على 9 بطاقات صفراء وبلغت عدد دقائق مشاركاته 5194 دقيقة.

- سجل خربين ثلاثة أهداف «هاتريك» في مناسبتين خلال رحلته مع الهلال السعودي، المرة الأولى أمام النصر في موسم 2016-2017، والثانية بمرمى الفتح في لقاء الموسم الماضي.