شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أعضاء الزمالك للمشاركة في الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأحد، فعاليات الجمعية العمومية بالنادي لمناقشة الميزانية وما يتضمنه جدول الأعمال.
وتوافد أعضاء النادي للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي.
وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.
و قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
في الوقت نفسه فقد قرر المجلس وتأكيدا على الشفافية والنزاهة عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنيه العضوية فقط.
وعن طريقة التصويت فقد قام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت تسهيلا على الأعضاء فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.
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