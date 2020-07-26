شكرا لقرائتكم الزمالك يستقبل الأعضاء من ثلاثة أبواب في عمومية الميزانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس الزمالك أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على موافقة من وزارة الشباب والرياضة حيث سيكون الدخول من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب والرياضة وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب، وذلك في الجمعية العمومية المقامة حاليا.
طرح مسئولو الزمالك، عددا من مقترحات الأعضاء للتصويت في الجمعية العمومية ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا
يتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".
فيما من المقرر، أن يستمر التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك، من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ غدًا، الإثنين، فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع إلتزام الأعضاء بكافة الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستقبل الأعضاء من ثلاثة أبواب في عمومية الميزانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.