شكرا لقرائتكم "ظروف عائلية" وراء غياب شريف إكرامي والحارس يظهر في الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي للإنتظام فى تدريبات فريقه مساء اليوم الأحد بعد غيابه عن التدريبات الخميس الماضى وودية سموحة أمس الأول ، حيث حصل شريف إكرامي على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للغياب عن مران الفريق الخميس الماضى ولم يحضر يوم الجمعة الذى خاض فيه الاهلي ودية سموحة بالتتش والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة قبل أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس ، وحصل شريف على إذن من سيد عبد الحفيظ بعدم التواجد في الاهلي الأيام الماضية بسبب ظروف عائلية وهو ما نقله مدير الكرة إلي السويسري فايلر المدير الفني للفريق وتفهّم الأخير الموقف خاصة وأن شريف إكرامي من اللاعبين المُلتزمين .

ويستأنف الاهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة انبي فى الدوري يوم 9 اغسطس المقبل. ويواجه الاهلي نظيره الجونة وديًا بعد غدا الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

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فيما يخضع فريق الأهلى لمسحة طبية سادسة قبل مران الفريق مساء اليوم، الأحد، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً ، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى الأهلى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.