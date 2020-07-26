شكرا لقرائتكم .العشري يركز على الشق البدني في المران الصباحي للمصري استعداداً لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ركز طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على الشق البدني في المران الصباحي، الذي خاضه لاعبو الفريق البورسعيدي صباح اليوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، خلال المعسكر المقام بالأسكندرية لأبناء المدينة الباسلة استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، والمقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي واستمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويلتقى فى الخامسة من مساء اليوم فريقا المصرى البورسعيدى وسموحه فى ثالث وديات الفريق البورسعيدى، ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إلى وصول اللاعبين لأعلى فورمة خاصة أن الفريق سيعود بمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة.

من ناحية أخرى، اقترب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

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وأبدى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادى السعدنى طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب فى قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام والتى يستهلها المصرى بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها فى السادس من أغسطس المقبل على استاد ببرج العرب.