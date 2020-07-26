شكرا لقرائتكم من 80 لـ170 ألف جنيه.. تعرف على قيمة العضويات الجديدة بنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترح أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك زيادة قيمة اشتراك رسوم العضوية الجديدة ، و المقرر مناقشتها في الجمعية العمومية التي يعقدها النادى على مدار يومين ، اليوم الأحد وغدا الأثنين ، و التي جاءت بواقع 200 الف جنيه للمؤهل العالى ، و 225 الف للمؤهل المتوسط ، بينما بدون مؤهل 250 الف ، و 70 الف جنيه للفئات المستثناة .
كما اقترح الأعضاء عمل تطبيق اندرويد به خدمات نادى الزمالك ، مع فتح عضوية مستقلة لفرع النادى بأكتوبر على أن تكون قيمة الاستمارة 150 جنيه ، بأن تكون العضويات من 1 الى 3000 باشتراك 80 الف جنيه للمؤهل العالى ، و 100 الف للمتوسط ، و 120 الف بدون مؤهل .
وبالنسبة للعضويات من 3001 إلى 6000 فتصل قيمة الاشتراك الى 90 الف للمؤهل العالى ، و 125 ألف للمؤهل المتوسط ، و 150 ألف لمن هم دون مؤهل ، على أن تكون العضويات من رقم 6001 إلى 9000 بمائة الف جنيها للمؤهلات العليا ، و 145 ألف للمؤهل المتوسط ، بينما 170 الف لمن هم دون مؤهل ، على أن تكون العضويات بعد ذلك بيد مجلس الإدارة من حيث تحديد الأسعار .
جاء عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك، 88629 عضوا إلي جانب الأجانب، حيث فتح نادي الزمالك باب التسجيل في الجمعية العمومية في التاسعة من صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتي التاسعة مساء للتصويت علي ميزانية النادي ثم يستكمل الزمالك عموميته علي مدار غدا الإثنين من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساءا.
يتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".
فيما من المقرر، أن يستمر التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك، من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ غدًا، الإثنين، فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع إلتزام الأعضاء بكافة الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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