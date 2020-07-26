زى النهاردة..الصقر أحمد حسن ينضم للزمالك بعد نهاية عقده مع الأهلى

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 26 يوليو 2011 ، تعاقد نادى الزمالك مع الصقر أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق قادماً مع النادى الاهلى بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء ، خاض الصقر 44 مباراة بالقميص الأبيض سجل 14 هدف وصنع 3 أهداف وحصد بطولة كأس مصر 2013 ، وحقق الصقر 16 بطولة، سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، البداية كانت مع الإسماعيلى ولقب كأس مصر عام 1997، ثم كأس تركيا فى 2005-2006، ثم ثلاثية الدورى والكأس والسوبر مع أندرلخت البلجيكي، و3 بطولات للدورى مع الأهلي، ولقب وحيد فى كل من كأس السوبر المصري، ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بجانب كأس مصر مع الزمالك.. ومع منتخب مصر حصل على 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا فى 1998 و2006 2008 و2010.

رقم قياسي حطمه نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، بخوضه 184 مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة، متفوقًا على الحارس السعودي الشهير محمد الدعيع وعلى مواطنه وهداف الكرة المصرية حسام حسن، ليتربع الصقر على عرش عمادة لاعبي العالم في إنجاز شخصي فريد وقتها .

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أعلن أحمد حسن في 30 نوفمبر 2013 عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره في نادي الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب مصر لكرة القدم ويعتبر أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر.