اليوم بالجولة الختامية للدوري الإنجليزي.. صلاح يسعى لنهاية مثالية.. وتريزيجية يكافح لتجنب الهبوط

يحل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفًا ثقيلاً على نيوكاسل يونايتد، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم وهو بطل الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الصدارة برصيد 96 نقطة، وتوج رسميا باللقب وتسلم كأس البريميرليج عقب مواجهة تشيلسى الأخيرة، التى فاز بها 5-3، فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد فى المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

ومن المنتظر أن يدفع الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بالعديد من العناصر البديلة فى لقاء اليوم، وعلى رأسهم الشاب كورتيس جونز والمدافع الكرواتى ديان لوفرين، بالإضافة إلى آدم لالانا الذى سيخوض آخر مبارياته مع الريدز عقب رحيله رسميا نهاية الموسم الحالى.

أستون فيلا أمام وست هام يونايتد

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تلقى أستون فيلا ضربة موجعة، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة، أمام وست هام يونايتد، المقرر لها في الخامسة مساء الأحد المقبل، على ملعب «لندن» الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، غياب أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر، عن المشاركة أمام وست هام يونايتد بسبب الإصابة.

وقال دين سميث، في المؤتمر الصحفى الذي عقده، اليوم: «أحمد المحمدي خرج من مباراة أرسنال مصابًا في أوتار الركبة، ولن يكون جاهزًا لمباراة الأحد».

ويضمن أستون فيلا البقاء في الدوري الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» حال تحقيق الفوز على وست هام يونايتد، بشرط عدم فوز واتفورد على أرسنال بفارق يزيد على هدفين على الأقل، في المباراة التي ستجمعهما في نفس التوقيت بملعب «الإمارات».