406 ملايين جنيه مصروفات النشاط الرياضى فى نادى الزمالك خلال عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت مصروفات النشاط الرياضى فى نادى الزمالك خلال عام من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، بقيمة 406 ملايين و720 ألف جنيه، حيث يستعرض ”الخليج 365” جميع الإيرادات والمصروفات المعروضة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة على مدار اليوم وغدا.
ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".
فتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك، باب التسجيل فى الجمعية العمومية المنعقدة على مدار اليوم، الأحد، وغدًا الاثنين.
مصروفات النشاط الرياضى
المصروفات فى النشاط الرياضى بالزمالك
عمومية الزمالك
عمومية الزمالك
اعضاء الزمالك يتوافدون
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