شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف: تعرضت لصدمة على الهواء بعد فوز الإسماعيلى على الأهلى بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف المعلق الكروى أيمن الكاشف بتعرضه لصدمة على الهواء مباشرة بعد فوز الإسماعيلى على الأهلى بثلاثية فى موسم 2007، وقال الكاشف فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت، "بدأت التعليق فى كأس الأمم الأفريقية 2006 وتم منحى فرصة التعليق على مباراة من المباريات التى استضافتها مصر وقتها وكانت نقطة الانطلاق لى فى عالم التعليق الكروى ".

وأضاف أيمن الكاشف، "لن أنسى موقفاً حدث لى على الهواء حينما فاز الإسماعيلى على الأهلى فى موسم 2007 بثلاثية وكان غير متوقع بالنسبة لى وحصلتلى صدمة كبيرة وأعترف أننى لم أضع سيناريو فى رأسى لهذا الموقف قبل المباراة ولم أعط الإسماعيلى حقه ومن يومها خدت درس كبير أنى لازم أجهز سيناريو لأى مباراة يشمل الاحتمالات".

وعن المباراة التى يتمنى التعليق عليها قال أيمن الكاشف، "أتمنى أن أكون معلقاً على أول مباراة يفوز بها منتخب مصر فى كأس العالم".

وفى وقت سابق، قال المعلق الرياضى أيمن الكاشف إن هناك منظومة كاملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية سيتم اتخاذها بعد إعادة الأنشطة الرياضية، مؤكدا أن الرياضة وكرة القدم جزء من حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال متسعا لاستعادة الدورى.

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وتابع الكاشف، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك أضرارا ستترتب حال إنهاء هذا الموسم وبدء دورى جديد، مشيرا إلى أن كرة القدم ليست رياضة ترفيهية فقط ولكنها صناعة متكاملة، مشيرا إلى أنه يجب على لجنة الأندية وضع أسس واضحة لإدارة المنظومة.

وواصل الكاشف، أن جميع الأندية فى مصر كانت تنتظر لحظة عودة استئناف الأنشطة الرياضية ومرتقب لها، مؤكدا أن الرياضة تمارس لتبرز قيم التعاون وتقبل الأخر، مشيرا إلى أنه فى المباراة الأولى لعودة الأنشطة الرياضية سيعلق قائلا عودة جديدة لرواية كرة القدم.

يذكر أن المعلق الشهير أيمن الكاشف قد نصح المصريين بالبقاء فى المنزل والالتزام بتعليمات الحكومة أثناء فترة الحظر، لضمان الحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا، ومن ثم ضمان عودة النشاط الرياضى وكرة القدم الذين نفتقدها، على حد وصفه، فى أسرع وقت بعد انتهاء الأزمة.

وناشد أيمن الكاشف الشعب المصرى الاهتمام بالنظافة والتى تعد أول طرق الوقاية من فيروس كورونا المنتشر فى العالم للحفاظ على أنفسنا وأسرنا وكل من حولنا.