شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار المقترحة لعضويات نادى الزمالك بميت عقبة وفرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك زيادة قيمة اشتراك رسوم العضوية الجديدة، والمقرر مناقشتها فى الجمعية العمومية التى يعقدها النادى على مدار يومين، اليوم وغدا، وجاءت بواقع 200 ألف جنيه للمؤهل العالى، و225 ألفاً للمؤهل المتوسط، بينما بدون مؤهل 250 ألفاً، و70 ألف جنيه للفئات المستثناة .

كما اقترح الأعضاء عمل تطبيق أندرويد به خدمات نادى الزمالك، مع فتح عضوية مستقلة لفرع النادى بأكتوبر على أن تكون قيمة الاستمارة 150 جنيهاً، بأن تكون العضويات من 1 الى 3000 باشتراك 80 ألف جنيه للمؤهل العالى، و100 ألف للمتوسط، و120 ألفاً بدون مؤهل.

وبالنسبة للعضويات من 3001 إلى 6000 فتصل قيمة الاشتراك الى 90 ألفاً للمؤهل العالى، و125 ألفاً للمؤهل المتوسط، و 150 ألف لمن هم دون مؤهل، على أن تكون العضويات من رقم 6001 إلى 9000 بمائة الف جنيها للمؤهلات العليا، و145 ألفاً للمؤهل المتوسط، بينما 170 ألفاً لمن هم دون مؤهل، على أن تكون العضويات بعد ذلك بيد مجلس الإدارة من حيث تحديد الأسعار.

جاء عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادى الزمالك 88629 عضوا إلى جانب الأجانب، حيث فتح نادى الزمالك باب التسجيل فى الجمعية العمومية فى التاسعة من صباح اليوم، الأحد، ويستمر التسجيل حتى التاسعة مساء للتصويت على ميزانية النادى ثم يستكمل الزمالك عموميته على مدار غدا الاثنين من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساءا.